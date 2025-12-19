CHP'de Halkçılık bahane villalar şahane! İzmir Halkını böyle uyutmuşlar...

  • İSTANBUL
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un dar gelirli vatandaşa konut müjdesi olarak sunduğu kentsel dönüşüm projelerinde skandallar bitmiyor. Sözde halkçı üst düzey CHP’liler, projelere ekledikleri lüks villaları aralarında paylaşmış.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un dar gelirli vatandaşa konut müjdesi olarak sunduğu kentsel dönüşüm projelerinde skandallar bitmiyor. Sözde halkçı üst düzey CHP’liler, projelere ekledikleri lüks villaları aralarında paylaşmış.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON güvencesiyle kentsel dönüşüm adı altında başlattığı kooperatif modeli, binlerce vatandaşı mağdur ederken 'halka hizmet' sloganıyla yola çıkan CHP'li siyasetçilere rant kapısı oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca çarpıcı belgeler paylaşarak CHP yönetimini topa tuttu.

 

ÜYELİK VE DEVİR TRAFİĞİ

Projenin başından itibaren bir "saadet zinciri" mantığıyla kurgulandığını savunan Atmaca, dar gelirli vatandaşların hakkı olan konutların siyasi bir rant mekanizmasına dönüştürüldüğünü iddia etti. Atmaca, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun 'Belediye kadroları, teyze ve amcaların emekli maaşına göz dikmez' sözüne belgelerle yanıt verdi. Aslanoğlu ve ailesinin kooperatiflerdeki üyelik trafiğini ifşa eden Atmaca, 12 Mayıs 2023 tarihinde edindiği tam üç ayrı bağımsız bölümü, aynı gün içerisinde bir başka şahsa devretmesinin "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu belirtti. Atmaca, Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu'nun tek bir üyelik devrinden 853 bin TL tahsil etmesinin ve Gaziemir'deki lüks villa projelerinde yer almalarının "sosyal belediyecilik" anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.

Rant ağının İzmir sınırlarını aşarak Ankara'ya kadar uzandığını öne süren Atmaca, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve oğlu Fırat Erkol'un sistem içindeki Erkol'un sadece Uzundere projesinde 18 farklı bağımsız bölümle işlem yapmasının sistemin bir konut projesinden ziyade yatırım aracına dönüştüğünün kanıtı olduğunu söyleyen Atmaca, Ümit Erkol'un Gaziemir'deki lüks villasını oğlu Fırat Erkol'a devretmesini "İzmir'in rantının aile içinde pay edilmesi" olarak nitelendirdi.

Atmaca, 30 Ekim 2023 tarihinde Şenol Aslanoğlu'nun Çiğli İmece Kooperatifi'ndeki hisselerini de toplu halde Ümit Erkol'a devretmesinin siyasi nüfuzun ticari kazanç elde etmek için kullanıldığının resmi belgesi olduğunu savundu. İzmirli dar gelirlilerin üç kuruşuna göz dikildiğini ifade eden Atmaca, Aslanoğlu'na doğrudan seslenerek, "Hakediş edebiyatını bırakın, sizin ve akrabalarınızın üzerinde toplam kaç üyelik var, dönen rant ne kadar, onu açıklayın!" diyerek CHP yönetimini İzmir halkına hesap vermeye çağırdı.

