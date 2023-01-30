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Yerel Hırsızların bıraktığı not şoke etti!
Yerel

Hırsızların bıraktığı not şoke etti!

Aydın'daki bir villaya giren hırsızlar bıraktığı notla ev sahibinin ağzını açık bıraktı. Garajdan motosikleti ve otomobili çalan hırsızlar sprey boyayla duvara 'elimizden gelseydi yıkatacaktık. Teşekkürler adamsın. Bay hırsız' yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 16:58:00 -
Hırsızların bıraktığı not şoke etti!

Aydın'daki bir villaya giren hırsızlar bıraktığı notla ev sahibinin ağzını açık bıraktı. Garajdan motosikleti ve otomobili çalan hırsızlar sprey boyayla duvara 'elimizden gelseydi yıkatacaktık. Teşekkürler adamsın. Bay hırsız' yazdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 hırsız bir villaya girdi. Evi talan eden hırsızlar garajda bulunan motosikleti ve otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Haftalar sonra evlerine gelen ev sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Otomobillerinin ve motosikletlerinin çalındığını fark eden ev sahipleri garajın duvarındaki 'Adamsın abi, Bay hırsız, teşekkürler ve Elimizden gelse yıkatacaktık' yazıları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İhbar üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Detaylı inceleme sonrası pişkin 4 hırsız tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet bulundu fakat otomobil bulunamadı. Adli makamlara sevk edilen hırsızlardan 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Çalıntı otomobil her yerde aranıyor.

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