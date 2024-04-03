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Yaşam Hırsızlardan yeni yöntem! Fabrikaya işçi gibi böyle girdiler
Yaşam

Hırsızlardan yeni yöntem! Fabrikaya işçi gibi böyle girdiler

Yeniakit Publisher
2024-04-03 18:49:00 -

Bursa'da bir fabrikaya işçi gibi giren şahıslar kumaşları çaldılar. Şüphelilerin rahat tavırları ise 'pes artık' dedirtti.

Bursa'da işçi gibi girdikleri kumaş fabrikasından sevkiyata hazır olan kumaşları çalan şahısların rahat tavırları pes dedirtti. Şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalanırken, hırsızlık anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs gözlerine kestirdikleri kumaş fabrikasına işçi gibi girdi. Bir süre içeride dolaşan şüpheliler, sevkiyata gidecek olan ve içi kumaş dolu çuvalı, çağırdıkları ticari taksi ile çalarak kayıplara karıştı.

Rahat tavırları ve hırsızlık anı fabrikanın kamerasında

Fabrika sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 2 şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine ekipler, yaptıkları sıkı çalışma sonrası yine fabrika bölgesi olan Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde hırsızlık yapmak için dolaştıkları esnada 12 suç kaydı olan F.Ç. (30) ile 13 kaydı bulunan E.Ü.'yu (36) kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemece E.Ü. tutuklanırken, F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti.
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