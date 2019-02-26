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Hırsızlar bahçelerdeki sulama vanalarını çaldı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy ve Çiçekli mahallelerindeki bahçelerde sulama motorlarının vanaları çalındı.

26 Şubat 2019 Salı 18:05
Hırsızlar bahçelerdeki sulama vanalarını çaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilerin bahçelerinde kullandıkları sulama vanaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay, gece İznik'e bağlı kırsal Dereköy ve Çiçekli mahallelerindeki bahçelerde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bahçelerden 5 sulama vanası çalıp kaçtı. Sabah bahçelerine geldiklerinde hırsızlığı fark eden çiftçiler, bölgede bu soruna çözüm bulunamadığını söyledi. Hırsızlık endişesiyle geceleri rahat uyuyamadıklarını belirten çiftçilerden Fırat Toros, "Hırsızlardan yıldık. Bir vana 150 lira. Dün gece yer altı sulama vanalarından 5 tanesini çalmışlar. Tarlada damlama sulama borularımız kalmadı. Artık ne var ne yok çalıyorlar. Çileden çıkmış durumdayız. Çiftçi zaten zor durumda. Hırsızlar da bize darbe üzerine darbe vuruyor. Güvenlik güçleri bu hırsızlıklara karşı önlem alsın" dedi.

Hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:05
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