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Yaşam Hırsızın kavurma ve pastırmayı çalarken rahat tavırları pes dedirtti! O anlar kameraya böyle yansıdı!
Yaşam

Hırsızın kavurma ve pastırmayı çalarken rahat tavırları pes dedirtti! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 12:55:00 - 2024-01-30 13:10:47

Beylikdüzü’nde bir şahıs, girdiği zincir marketten kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Rahatlığı ile dikkat çeken adamın o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 27 Ocak günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette yaşandı. Müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen adam, şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahsın o anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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