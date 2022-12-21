Hırsız Rum Kesimi buldu... Gasp edilen sahada dev doğal gaz rezervi

yeniakit Ankara

Türkiye’nin hiçbir şekilde kabul etmemesine ve uluslar arası hukuktan doğan haklarını kullanarak itirazlarını bildirmesine rağmen Rumların gasp ettiği alanda trilyonlarca metreküp doğalgaz bulunduğu duyuruldu.

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın Başkanı olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “GKRY, 21.12.2022 tarihinde ENI ve TOTAL firmalarıyla Türkiye'nin de deniz yetki alanını gasp ettiği sözde 6. parselde yeni gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu. Sözde Zeus-1 ismini verdikleri gaz sahasında 3,5 trilyon metreküp gaz potansiyeli olduğu aktarılıyor" denildi.