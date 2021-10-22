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Gündem Hırsız İngilizler Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin satışı sundu! Türkiye devreye girdi
Gündem

Hırsız İngilizler Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin satışı sundu! Türkiye devreye girdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, üzerinde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi. Vakfiyenin İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 08:54:00 -
Hırsız İngilizler Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin satışı sundu! Türkiye devreye girdi

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da bugün müzayedeye çıkarılacaktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece vakıf senedi olarak da bilinen vakfiyenin kayıp olduğu tespit edildi.

Yakında evine dönebilir

Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, INTERPOL'e eserin iadesi için başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü.

Satışı durduruldu

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve bugün vakfiyenin satıştan çekildiği bilgisi alındı. Türkiye'nin girişimleri sonucu vakfiyenin satışı durdurulurken, süreç ve resmi yazışmaların takip edildiği belirtildi.

Açılış fiyatı 980 bin TL

Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiye Besmele ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.

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