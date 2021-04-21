Hıristiyana övgü Müslümana sövgü

Türk milletinin bütün mukaddesatına düşmanlıkta sınır tanımadığını defalarca ispatlayan CHP zihniyeti yine şaşırtmadı. Seçim dönemlerinde takıyyenin dibine vuran ve camilerden çıkmayan yobazlar, ufukta sandık göremeyince anında aslına dönerek İslam’a ve Müslümanlara kin kusmaya başladı. Bunun en son örneği ise oruç açan futbolcuları hazmedemeyen CHP’li Barış Yarkadaş oldu. Mütedeyyin futbolcuların oruç açmasından rahatsız olan CHP’li Yarkadaş, sosyal medyada hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta iki takım futbolcularının iftar saatinde oruçlarını açmasını hazmedemeyen Yarkadaş, "Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" ifadeleriyle sporcuları hedef aldı.

Gayrimüslimse saygıda kusur yok

Müslümanların ramazan ayında yükümlü oldukları farz ibadete “gösteriş” benzetmesinde bulunan CHP’li Yardaş, konu gayrimüslimler olunca oldukça saygılı bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Futbolcuların yeşil sahada iftar açmasına tahammül edemeyen Yarkadaş, Hıristiyanların beş haftalık bir perhizin ardından kutladıkları Paskalya Bayramını ise “Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını kutluyorum” mesajıyla tebrik etmişti. Yahudiliğe karşı da saygıda kusur etmeyen Yarkadaş, “Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramını kutlarım” demişti. Halkının çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’de “oruç” ibadetinden rahatsız olan CHP’li Yarkadaş’ın muharref dinlerin haricinde, marjinal terör örgütü üyelerinin açlık grevlerini bile kutsayan bir isim. DHKP-C ile iltisaklı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in açlık grevinin ardından kaldırıldığı hastanede ölmesi üzerine, CHP’li Yarkadaş’ın, “Bu ölüm iktidarın utancı olarak tarihe geçecek” paylaşımında bulunmuştu.

İnsanlıktan çıkaran paylaşım

Barış Yarkadaş’ın ardından benzer bir rezalete CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da imza attı. Sözde “Ermeni soykırımını” savunan, devlete “seri katil” diyen, teröristleri öven, CHP Maltepe, Ümraniye ve Esenler ilçe teşkilatlarındaki tecavüz rezaletlerinin üstünü örten Kaftancıoğlu, tam bir akıl tutulması örneği paylaşımında, Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeğin cansız bedenine ait fotoğrafı kirli siyasetine alet etti. Skandal paylaşımda, Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafına “128 milyar nerede?” yazan Kaftancıoğlu, büyük bir yalanı ölü bir bebeğin fotoğrafıyla tekrar edebilecek kadar insanlıktan ne kadar nasipsiz olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Seçim döneminde camilerden çıkmayan ve sözde insan hakları edebiyatıyla kuzu postuna bürünen CHP’liler, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İslam’ı ve Müslümanları defalarca hedef aldı. Mizah maskesi adı altında İslam düşmanlarını İzmir’e davet eden CHP’li Tunç Soyer, Türkiye ve İslam düşmanlığıyla bilinen Jean Plantu ile Ermeni Soykırımı yalanını savunan Michel Kickha adlı karikatüristlere, Uluslararası İzmir Mizah Festivali’nin kapısını araladı.

Sahabeyi bile hedef aldılar

Laik yobazlar, geçen ramazanda da boş durmadı. İzmir’de merkezi ezan sistemine sızan provokatörler, ‘Çav Bella’ şarkısını minarelerden çaldırdı. Vatandaş olayı lânetlerken, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, rezil provokasyonu büyük bir coşkuyla kutladı!

CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı ise Hakk davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen, İslam’ın ilk yıllarında Müslüman olan ve bu tercihi nedeniyle ailesi tarafından hapsedilen, şehid sahabe Mus’ab bin Umeyr’i hedef alacak kadar alçaldı. Küstah CHP’li, yaptığı paylaşımda; "Mus'ab bin Umeyr bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu" diyerek büyük bir alçaklığa imza attı.

Ayasofya’ya değil LGBTİ’li sapkınlara koştular

Ayasofya Camii’nin 86 yıllık mahzunluğu 24 Temmuz 2020, Cuma günü son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasetten çok sayıda isim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın davetiyle Ayasofya’daki ilk namaza katılırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’daki Lozan programına katılmayı tercih etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “LGBTİ aile yapısını bozar mı?” şeklindeki soruya “Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını neden bozsun” cevabını vererek, eşcinsel sapkınlığı aile yapısına zararsızmış gibi savunacak kadar akıl tutulması yaşadı. Seçim öncesi Eyüpsultan Camii’nde Yasin suresi okuyan CHP’li Ekrem İmamoğlu ise LGBTİ sapkınlığına kurumsal resmiyet kazandırmanın derdine düştü.