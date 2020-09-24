Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) öncülüğünde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretimine başlandı.

Baraj gölünün Kırşehir kıyısında, balık verimliliğini araştıran KAEÜ akademisyenleri, bölgede üretim yapmak isteyen girişimcilere öncülük etti.

Bölgede 2017 yılında alabalık üretimi için model oluşturması amacıyla üniversite tarafından kurulan tesiste, deneme üretiminin başarılı sonuçlanmasının ardından çok sayıda girişimci kente geldi.

Özel bir işletme, KAEÜ laboratuvarlarında geliştirilen metotla, özel probiyotikleri kullanarak kırmızı etli somon üretimine başladı.

KAEÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim metodunu üniversitede geliştirdiklerini ve sahada ilk kez uygulandığını söyledi.

İçerisinde mikroorganizmalar bulunan probiyotikleri balık yemine ilave ettiklerini anlatan Yavuzer, şunları kaydetti:

"Yavru alabalıkların bağırsaklarını özel probiyotiklerle güçlendirdik. Bu, balığın gelişim oranını hızlandırırken, hastalanma oranını da düşürdü. Ayrıca bu probiyotikler, balığın duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesini arttırıp, etini daha lezzetli bir seviyeye getirdi. Balıktaki Omega 3 ve 6 oranını da artırdı. Bu metotla yavru alabalık, 1,5-2 kilogram seviyesine ulaştığında kırmızı etli somon haline geldi. Bu uygulama doğal yollardan yetişen somonun kırmızı etine damak tadı açısından ciddi katkı sağladı."

Yavuzer, çalışmayı yıllık 500 ton üretim yapan özel bir tesiste uyguladıklarını dile getirerek, "Bu metotla balıklarda herhangi bir hastalık yaşanmadı, ciddi ölümlerin önüne geçerek sağlıklı balık nesilleri yetiştirmeyi başardık." dedi.

Kırmızı etli somonların, büyükşehirlere ve yurt dışına satışının yapıldığını anlatan Yavuzer, üretim yapmak isteyenlerle tüm analiz sonuçlarını ve yeni bilimsel metotları da paylaşacaklarını anlattı.

- Balık üssü hedefi

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise bölgede yıllık 500 ila bin ton üretim hacmine sahip firmaların bulunduğunu belirtti.

Üniversitenin bilimsel araştırmalarının öncülüğünde, bölgeyi balık üssü haline getirerek Kırşehir'e ekonomik değer kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, bölgede aktif olarak üretim yapan 5 firma bulunduğunu ifade etti.

Karakaya, 30'un üzerinde girişimcinin de üretim tesisi kurmak için başvuru yaptığını, 3 bin tona yakın olan yıllık alabalık üretiminin gelecekte 10-12 bin tona yaklaşmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.