Hırçikli bulgur köftesi nasıl yapılır? Hırçikli bulgur köftesi tarifi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Malatya yöresine ait hırçikli bulgur köftesi yaptı. Pek çok kişi ise bu yemeğin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Hırçikli köfte tam ölçülü:
Malatya yöresine kurutulmuş salata kabuklarıyla hazırlanan hırçikli bulgur köftesinin tarifi merak edilmeye başlandı.
Hırçikli bulgur köftesi tarifi:
Malzemeler:
- 500 gram köftelik bulgur
- 2,5 bu bardağı sıcak su
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 adet soğan
- 1 yemek tabağı haşlanmış doğranmış beyaz lahana
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 1,5 su bardağı un
Hırçikli bulgur köftesi nasıl yapılır?
Öncelikle bulgurları kapaklı bir tasım ya da tencerenin içerisine alın. Sıcak suyu bulgurların üzerinde gezdirin ve kapağı kapatın.
Bulgurların şişmesi beklenirken 2 litre su ile yeşil mercimekleri haşlayın.
Suyunu çeken bulgura azar azar un eklenerek yoğurmaya başlayın.
Köftelere arzu ettiğiniz şekli verin.
Tereyağı ve sıvıyağ konulan tencerede soğanları kavurun.
Soğanların üzerine salçayı ekleyin. Ardından ocağın altıı kapatın.
Haşlanan yeşil mercimeğin içerisine köfte ve lahanayı ekleyin.
5 dakika sonra ocağı kapatın ve salçalı soğanı da tencereye ekleyin.
Afiyet olsun.