Hipotermi nedir, belirtileri neler? Hipotermi durumunda ilk yardım

Hipotermi merkezi vücut sıcaklığının 35°C altına düştüğü acil tıbbi bir durumdur. Hipotermi, düşük ısılara çok fazla maruz kalındığında belirir. Soğuk bir ortamda çok uzun süre zaman geçiren kişilerin vücudu hızlıca ısı kaybetmeye başlar, ısı kaybıyla birlikte vücudun depolanmış enerjisi tüketir.

Hipotermi neden olur?

Hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucunda oluşur. Bu durum genellikle soğuk, rüzgarlı havalarda, soğuk sularda veya soğuk evlerde uzun süre vakit geçirenlerde ortaya çıkar.

Hafif hipotermi belirtileri

Kan damarlarının ciltte daralmasıyla birlikte soluk alışverişinin hızlanması

Konuşma ve koordinasyonla ilgili bazı zorluklar.

Ekstremitelerde uyuşma.

Halsizlik, bilinç bulanıklığı

Konsantrasyon zorluğu.

Rahatsızlık veya ağrı hissi.

Kalp atımı sayısı artar.

Hipotermi durumunda ilk yardım

Hipotermide olan bir hasta/yaralıya yardım etmeden önce soğuğa karşı yeterince korunduğunuzdan emin olun.



Mümkünse hasta/yaralıyı daha sıcak ve kapalı bir yere taşıyarak soğukla temasını kesin.Eğer bu mümkün değil ise, hasta/yaralının özellikle baş ve boyun bölgesini rüzgârdan koruyun. Soğuk zemin ile olan teması ortadan kaldırın.



Islak giysileri yavaşça çıkarın. Islak kıyafetleri ılık, kuru kaban, palto, ceket veya battaniye ile değiştirin.



Daha fazla ısınma gerekiyorsa bunu yavaş yavaş yapın. Örneğin; boyun, göğüs ve kasık bölgeleri başta olmak üzere vücudun orta kısımlarına ılık-kuru kompresler uygulayın.



Hasta/yaralıya, ilk yardımın genel ilkelerine göre önemli bir istisna oluşturmasına rağmen yudum yudum olacak şekilde yavaşça ılık, tatlı ve alkolsüz içecekler verin.



Doğrudan ısı uygulamayın. Bir ısıtma lambası veya sıcak banyo gibi bir yöntem kullanarak hasta/yaralıyı yavaş yavaş ısıtın.



Kollar ve bacaklar gibi uzuvları ısıtmaya çalışmayın. Uzuvları ısıtmak veya masaj yapmak kalbe ve akciğerlere ek yük oluşturabilir.



Hasta/yaralının sigara içmesine kesinlikle izin vermeyin.



Hasta/yaralıda bilinç kaybı var ancak hala nefes almaya devam ediyorsa;



Hasta/yaralıyı kurtarma (iyileşme, derlenme) pozisyonuna getirin.



Hasta/yaralıyı gözlemlemeye ve solunumunu kontrol etmeye devam edin.



Ancak hasta/yaralının solunumu durursa:



Temel yaşam desteğine başlayın.



Temel Yaşam Desteği; hasta/yaralı uyanıncaya, hareket edinceye, gözlerini açıncaya ve normal nefes alma başlayıncaya kadar; yardım (deneyimli sağlık ekibi) gelinceye ve devralıncaya kadar; devam edemeyecek kadar yorgun hale gelinceye kadar veya olay yeri sizin devam etmeniz için güvensiz hale gelinceye kadar kesilmemelidir.

Hipotermi ölüm nasıl olur?

Hipotermi en çok soğuk hava koşulları ile soğuk suya girildiğinde oluşur. 37 °C olan normal vücut sıcaklığının, 35 °C'nin altına düşmesi durumunda meydana gelir. Vücut ısısı 32-35 derecede bilinç kaybı, daha aşağı düşüşlerde ölüm gerçekleşir.