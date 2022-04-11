Hipertansiyon problemine doğal tedavi

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz karabuğday içerdiği yüksek besin değerleriyle sağlıklı yaşam severlerin dikkatini çekmeye başardı. Karabuğdayı diyetisyenler de tok tutması ve vücudumuza sağlağığı faydalardan dolayı öneriyor.

Karabuğday, yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde diyet lif, bazı önemli vitaminler (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineralleri içeren bir tahıl türüdür.

İşte Karabuğdayı tüketmeniz için 13 sebep…

-Düzenli karabuğday tüketen kişilerin kalın bağırsaklarının daha sağlıklı çalıştığı yapılan çalışmalarda görülmüştür.

-Karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri %90’ın üzerindedir. Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne sütü ile yumurta proteinlerinin sahip oldukları %100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik açısından daha kalitelidir.

-Yapılan araştırmalar karabuğdayın düzenli tüketiminin yüksek kolesterolü düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.

-Lif içeriğinin yüksek olması ve düşük glisemik indeksi sebebiyle diyabeti olan kişiler rahatlıkla tüketebilir.

-Yüksek lif içeriği sebebiyle tok tutar ve kan şekerini dengeleyerek obeziteye karşı korur.

-Karabuğday, hipertansiyon ve kardiyovasküler bozuklukların diyet tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

-İçeriğindeki quarsetinden dolayı güçlü antioksidan kaynağıdır.

-Karabuğday ‘fonksiyonel gıda’ olarak bilinir. Fonksiyonel gıdalar, hastalık oluşma riskini azaltan gıdalardır.

-Karabuğday, prebiyotik gıda olması ve yüksek lif içeriği sebebiyle kolon kanserinin önlenmesinde etkilidir.

-Bitkisel proteinlerin en iyi kaynaklarından biri olması sebebiyle özellikle vejeteryanların, hamilelerin, çocukların, emziren annelerin, yaşlıların diyetlerinde mutlaka bulunması gereken bir besindir.

-Demir içeriği tüm tahıl ve kurubaklagiller arasında en yüksektir. Sıklıkla anemi sorunu yaşayanlar, hamileler ve bebekler için ideal bir besindir.

-Karabuğdayda bulunan bazı anti besinsel faktörlerden dolayı insan vücudunda buğday ve baklagillerden daha zor sindirilebilir. Düdüklü tencerede pişirmek, pişirmeden bir gece önce suda bekletmek tüketim sonrasında meydana gelebilecek gaz ve şişkinlik şikayetlerini azaltabilir.

Gluten içermemesi yönünden çölyak hastaları ve glüten intoleransı yaşayan kişiler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Karabuğday (Greçka) pilavı tarifi

Hazırlama Süresi 10 dakika

Pişirme Süresi 20 dakika

Toplam Süre 30 dakika

Porsiyon 3 Kişilik

Karabuğday (Greçka) pilavı malzemeleri

1 su bardağı karabuğday

1 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

1 adet orta boy domates

1 çorba kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Karabuğday (Greçka) pilavı nasıl yapılır?

Pilav tenceresine zeytinyağını koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp orta ateşte pembeleşene kadar pişirin. Salçayı, yıkayıp süzdüğünüz karabuğdayı, küçük doğranmış yeşil biberleri koyup 1 dakika kadar yağda karıştırarak kavurun. Küçük doğranmış domatesi ve sıcak suyunu koyun, tuz, karabiber, dilerseniz kimyon koyup kapağını kapatarak orta ateşte pişirin.