Yüksek tansiyon hastaları çoğu besini yiyemiyor. Tedavi edilmeyen hipertansiyonun ciddi hastalıklara ve organ hasarlarına yol açtığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk, bu konuda bilinmesi gerekenleri anlattı. Hipertansiyon hastaları neleri yemeli?

Hipertansiyon hastaları neleri yemeli?

Yüksek tansiyonunuz varsa ilaçlarınızı aksatmadan, her gün tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Tabii sağlıklı bir diyet ve bazı gıdalar da tedavinize büyük fayda sağlar. İşte yemeniz gerekenler…

Yeşil yapraklı sebzeler: İçerdikleri nitrat tansiyonu düşürür.

Sarımsak: Kan damarlarını genişleten nitrik oksit seviyelerini artırır. Kan damarlarınız ne kadar rahat olursa, kalbiniz kanı pompalamak için daha az çalışır, Bu da kan basıncını azaltır.

Muz: Yüksek tansiyonu düşürür. Hipertansiyon hastalarının günde 1 muz yemesi önerilir.

Zeytinyağı: Polifenoller (güçlü antioksidanlar) zeytinyağında fazladır. Damar sağlığına iyi gelir ve elastik kalmasına yardımcı olur.

Nar: Meyvesi ve suyu tansiyonu dengeler.

Kereviz: Damar hastalıklarının önüne geçer. Hipertansiyonu önler.

Domates: Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.

Havuç: Kalbi korur ve tansiyonu düşürür.

Tam tahıllar: Çözünür ve çözünmez lifler tansiyonu düşürür.

Keten tohumu: Sağlıklı Omega 3 ve lif içeriğiyle tansiyonu düşürür.

Bitter çikolata: Kalp damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür. Ancak ölçülü tüketilmelidir.