Hakem tartışmaları Formula 1'e sıçradı!

Formula 1’de Miami Grand Prix'i sonrası sonuçlar kadar hakem kararlarının açıklanma süresi de gündeme damga vurdu.

TRT Spor’un haberine göre, FIA tarafından yürütülen incelemeler kapsamında, Max Verstappen, Charles Leclerc ve George Russell ile ilgili kararlar yarışın ardından saatler sonra açıklandı.

Gecikme eleştirilse de bu durum bir hata değil, sezon başında alınan yeni bir kararın sonucu. Formula 1’de bu sezon itibarıyla şüpheli pozisyonlarda anlık karar vermek yerine yarış sonrası detaylı inceleme yapılması benimsendi.

Hakemler yarış sırasında görülmeyen kamera açılarını, ek görüntüleri ve telsiz kayıtlarını inceliyor. Gerekli durumlarda pilotların da ifadeleri alınıyor. Bu sistemle eksik veriyle verilen kararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Miami’deki Verstappen olayında yarış anındaki görüntüler ihlali net göstermedi. Ancak yarış sonrası elde edilen veriler ihlali ortaya koydu ve ceza bu doğrultuda verildi.