Hipermetrop ve Miyop ne demektir? Miyop ve Hipermetrop nasıl tedavi edilir?

Hipermetrop ve miyop nedir? Uzağı ya da yakını görmede zorluk yaratan miyop ve hipermetrop, günlük aktiviteleri zorlaştırdığı gibi iş ve okul yaşantısını da güçleştiren hastalıklardır. Kimi zaman gözlük kullanmayı gerektiren bu rahatsızlıklar nasıl geçer? Hipermetrop ve miyop nasıl tedavi edilir? İşte yanıtı...

Hipermetrop ve miyop ne demektir?

En yaygın göz hastalıkları olan miyop ve hipermetrop en özet haliyle; objeleri uzaklıklarına bağlı olarak bulanık görme olarak açıklanabilir. Miyop nedir? Bu hastalıkta kişi yakındaki cisimleri net bir biçimde görebilirken mesafe arttıkça netlik azalır. Hipermetrop nedir? Uzaktaki objeleri görmekte herhangi bir sorun yaşanmazken objenin yakınlığı arttıkça bulanıklığın artması durumudur. Bu iki problem de son derece yaygın olarak görülür. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun %65'inin miyoptan muzdarip olduğu sonucuna varılmıştır.

Hipermetrop nasıl oluşur?

Mercekte kırılan ışınların gözün arka kısmında odaklanması bulanık görüntüye neden olur. hipermetropa neden olan bir diğer faktör ise gözün ön ve arka uzunluklarının normalinden kısa olmasıdır. Bu durumda mercek görüntüyü algılamakta zorlanarak bulanık görmeye neden olur. Hipermetrop kişilerde görme kalitesi yaşla doğru orantılıdır. Genç hipermetroplar hem uzağı hemde yakını daha iyi görebilirler. Yaşa bağlı olarak uyum sürecinin kuvvetli olması görüntü kalitesini doğrudan etkilemektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte yakında meydana gelen görme kusuru uzaktada etkisini göstermeye başlar. Zamanla yorgunluk ve ağrıya neden olan hipermetrop uygun derecelerdeki gözlük veya lens desteğine ihtiyaç duyar. Hipermetrop herkeste doğuştan varolan bir görme kusurudur. Ancak genç yaşlarda göz kaslarının daha kuvvetli olmasıyla birlikte merceğin daha esnek olması uyum sürecini kolaylaştırarak sorunun farkına varılmasını engeller. Ancak yaşın ilerlemesi ile birlikte yakını görme kusurunu kaçınılmaz olacaktır. Her dönem gitgide ilerleyen hipermetrop derecesi zamanla gözlük desteğine ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca bir görme kusuru olan hipermetropinin oluşmasında genetik faktörlerde etkili bir rol oynayabilir.

Miyop nasıl oluşur?

Yapılan araştırmalarda eğitim ve zeka seviyesinin artması ile birlikte miyop sorununda da artış gözlemlenmiştir. Uzun süre okuma ve yazma işleri ile ilgilenen kişilerde miyop görülme olasılığı oldukça yüksektir. Yakın mesafede yapılan işler miyopu tetikleyen en önemli unsurlardandır. Miyop nedenlerini tıbbi açıdan değerlendirmek gerekirse, merceğin kırma gücünün normalden yüksek olması ve gözün önden arkaya doğru daha uzun olması miyopu oluşumuna neden olan faktörlerdendir. Miyopa neden olan etkenlerden bir diğeri ise gözün eksenlerinde meydana gelen uzunluk değişimleridir. Miyopta yapısal etkenlerin rolü kadar çevresel ve genetik etkenler de önemli bir rol üstlenmektedir. Miyop rahatsızlığı görülen anne ve babanın çocuklarında miyopi görülme riski daha fazladır. Aynı zamanda çeşitli hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da miyopi oluşumunu tetiklemektedir. Her rahatsızlıkta olduğu gibi miyopide de stres etkili bir rol oynamaktadır. Stres, yorgunluk ve göz kaslarını aşırı yorma nedeniyle yalancı miyopi görülmektedir.

Miyop tedavisi nasıldır?

Doktor, miyop derecesine bağlı olarak yalnızca gözlük ya da lens kullanımı önerebileceği gibi hastalığın ileri seviyelerde olması durumunda farklı yöntemler ya da cerrahi müdahaleyi de tercih edebilir.

1. Düzenleyici lensler

Gece lensleri olarak da bilinen bu lensler, günlük lenslerden daha sert bir yapıdadır ve gece yatarken kullanılır. Gece lensleri, sert yapılarıyla gözü baskılayarak şekil bozukluğunu gidermeyi amaçlar ve gözün ışığı doğru yerde odaklamasını sağlar. Ancak bazı kişilerin lensleri tolere edememesi ya da alerjik reaksiyon göstermesi mümkündür. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.

2. Cerrahi müdahale

Halk arasında yaygın olarak lazer ameliyatı olarak bilinen bu yöntem, eğer miyopi ileri seviyelere ulaşmışsa ve düzenleyici lensler işe yaramadıysa ya da hasta lensleri tolere edemiyorsa tercih edilir. Lazer ameliyatında, ışın tedavisiyle korneadaki şekil bozukluğu giderilerek ışığın retinanın tam üzerinde odaklanması sağlanır.

Hipermetrop tedavisi nasıl olur?

Hipermetrop hastalığını düzeltmek için tercih edilen en yaygın ve basit yöntem gözlük ya da lens kullanımıdır. Bu görüş takviyesi sayesinde hastanın gözüne giren ışığın yönü değiştirilerek odaklanması kolaylaştırılır. Özellikle çocuklar ve gençler, merceklerinin esnek olması sebebiyle hipermetrop gibi hastalıkları tolere edebilir ve gözlüğe ihtiyaç duymayabilirler. Bu nedenle herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir ancak,

İki gözün görebilme yetisinde büyük farklılık varsa,

Şaşılık (strabismus) oluşmaya başlıyorsa,

Netlik kaybı, esnek merceğin tolere edemeyeceği kadar fazlaysa gözlük ya da lens kullanımı gerekebilir.