Hiperaktivite nasıl tedavi edilir?

Hiperaktif çocuklar çevrelerindeki kişiler tarafından genellikle ‘yaramaz’, ‘terbiyesiz’ ‘aile terbiyesi görmemiş’ gibi ifadelerle nitelendirilirler.

Oysaki hiperaktivitenin ailenin çocuğu yetiştirme yöntemiyle ilgisi yoktur. Hiperaktif çocuklar içsel olarak fazla hareketli, her şeyi kurcalamaya/karıştırmaya meyilli çocuklardır.

Ancak bu durum hiperaktivitenin sebep olduğu bir durumdur.

HİPERAKTİVİTENİN BELİRTİLERİ:

Düşünmeden hareket etmek,

Dikkatini bir noktaya toplayamamak,

Hareketlerini kontrol edememek,

Göz temasından kaçınma,

Düşünmeden söz söyleme,

Sakarlık,

Ayakkabılarını ters giyme,

Kitabı, defteri ters tutma,

Yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama,

Dikkat gerektiren etkinliklerde zorlanma,

Her ortamda hareketli olma,

Hiperaktivite tedavisinin başarılı olması için doğru teşhis ilk aşamadır. Hiperaktif olduğu düşünülen çocuklar uzman kontrolünde kapsamlı incelemeden geçirilmelidir.

Değerlendirmede, psikiyatr, medikal uzman, pedagoji uzmanı ortak çalışmalıdır. İnceleme sonucunda hangi terapilerin uygulanması gerektiğine karar verilerek tedaviye başlanır.

Tedavide sadece ilaç kullanımı yeterli değildir. İlaç bireyin sakinleşmesini sağlayabilir ancak davranışlarını değiştirmez.

Davranış değişikliği, ilişkilerini güçlendirme, okul hayatındaki sorunlarının giderilmesi, terapi teknikleri kullanmayı gerektirir.

Öncelikle bireye kendisini kontrol ve idare etme öğretilmelidir. Bununla birlikte hem çocuğa hem de anne baba gibi yakın çevresine eğitim verilmelidir.

Yaşı büyük olanlarda iletişim becerilerini geliştirme üzerinde durulur ve bu da kişinin terapiye aktif katılımını gerektirir.

Çocuklarda ise iç kontrolü geliştirme, derslere odaklanma ve doğru ders çalışma, dikkat eksikliği olan alanlarda egzersizler yaptırma yoluyla çocukların tedavisi sağlanabilir.

Dahası gençler için sosyal beceri eğitimi, duygu eğitimi, problem çözme becerisi kazandırma eğitimi gibi eğitimler verilebilir.

Anne babalar için ise empati kurma, durumu kabullenme ve duruma uygun davranma, sevgi gösterme, doğru kararlar alma, problemleri çözme, sakin kalabilme, beden dilini kullanabilme gibi davranışların eğitimi verilebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.