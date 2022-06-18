Hintli milyarder Türkiye'ye demir attı! Akaryakıta ödediği para dudak uçuklattı

Rus oligarkların yatlarının demir attığı Muğla açıklarında, bu kez Hindistanlı milyarder Ravi Ruia’nın ultra lüks yatı demirledi.

Yaklaşık bir aydır Türkiye’de tatilde olan Hint milyarder Ravi Ruia’nın ultra lüks yatı Muğla açıklarında görüldü.

Değerinin 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen ultra lüks yatı ile Ege ve Akdeniz’i turlayan Ruia ailesinin yakıt için ödedikleri rakam ise 2 milyonun üzerinde oldu.

Yüzen saray

Göz kamaştıran yüzen sarayda ise her şey düşünülmüş. Eğlence merkezlerinden spor salonlarına, restoranlardan jakuzilere ve jetski kabinlerine kadar donanıma sahip olan "Sunrays" isimli yatın bir sonraki durağının ise Göcek marina olacağı öğrenildi.

Milyarder iş insanı Ravi Ruia’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Hindistan’daki Essar Group, bünyesinde başta limanlar olmak üzere petrol, gaz, enerji, iletişim, çelik, nakliye ve lojistik projeler barındırıyor.

Holding beş kıtada 20'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Son zamanlarda Hint milyarderlerin Muğla sahillerine gelerek ultra lüks yatlarında görkemli Hint düğünleri yapması da ayrıca dikkat çekiyor.

Yaklaşık bir aydır Türkiye’de bulunan ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Hint milyarder ve ailesi, Mayıs ayında da Bodrum açıklarında görülmüştü.