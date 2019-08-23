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Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV işbirliğiyle Bodrum’a gelen Hintli medya temsilcileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV işbirliğiyle Bodrum’a gelen Hintli medya temsilcileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.



Çoğunluğu ‘düğün’ temalı internet sitelerinin yazarı olan konuklar, Bodrum’da Hint düğünlerine ev sahipliği yapabilecek tesisleri dolaştılar, kentin en güzel mekanlarını ve tarihi yerlerini keşfettiler.


Hindistan’ın en fazla okunan online platformları Wed Megood’dan Soha Kala, TheWeddingVows’dan Nithyavathi Murali Gopala Krishnan, Shaadi Saga’dan Manish Garg ve Niraj Asishkumar Patel ile Wedding Affair’dan Rajnish Kumar Rathi ile Türk Hava Yolları Yeni Delhi temsilcisi Ritika Seth’ten oluşan heyet, Bodrum’u gezdi. BOTAV tarafından The Bodrum Paramounth Otel’de misafir edilen Hintli medya temsilcileri, Bodrum’da Hint düğünü yapılan tesisler başta olmak üzere ilçenin tarihi ve doğal öneme sahip bölgelerini ziyaret ederek, yapacakları tanıtım çalışmaları için bilgi topladı.



"Hintli konuklarımızı ağırlamaktan mutluyuz"


Hintli medya temsilcileri, BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da makamında ziyaret etti. Görkemli düğün merasimleriyle meşhur Hindistan’ın Bodrum için değerli bir pazar olduğunu ve Hintli misafirleri Bodrum’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Aras, “Bodrum, sadece yaz sezonunda değil, yılın her mevsiminde doğası, iklimi, her konfora ve beğeniye hitap eden konaklama tesisleri ile eşsiz bir destinasyondur. Son yıllarda, Hindistan’dan Bodrum’a düğün için gelen konuklarımızı daha fazla ağırlamaya başladık, bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Bu sayede hem turizm anlamında iki ülkenin ilişkileri pekişiyor, hem de bizler Hint geleneklerini ve kültürünü yakından tanıma, kendi kültürümüzü ve kadim tarihimizi de Hindistan’a anlatma fırsatı buluyoruz. Umarım bu dost ziyaretler, gelecek yıllarda da artarak devam edecektir” diye konuştu.


Hintli gazetecilerin ve düğün temalı internet sitelerinin temsilcileri de Başkan Aras’a Bodrum’da görüp tanık oldukları güzelliklerden söz ederek “Bodrum’u ülkemizde anlatmak için sabırsızlanıyoruz” dediler.


6 Kişilik Hintli grup Bodrum turunu tamamladıktan sonra 23 Ağustos Cuma günü Bodrum’dan ayrılacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
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