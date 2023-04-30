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Dünya Hint-Pasifik'te nüfuz savaşları! ABD uçak gemisini Japonya'ya ikinci kez konuşlandıracak
Dünya

Hint-Pasifik'te nüfuz savaşları! ABD uçak gemisini Japonya'ya ikinci kez konuşlandıracak

Yeniakit Publisher
2023-04-30 08:44:00 -
Hint-Pasifik'te nüfuz savaşları! ABD uçak gemisini Japonya'ya ikinci kez konuşlandıracak

ABD Donanması, Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George Washington'un 2024 yılında Japonya'ya ikinci kez konuşlandırılacağını bildirdi.

Çin ve Rusya'nın Hint-Pasifik'te artırdığı bölgesel nüfuzu karşısında, ABD, askeri müttefiki Japonya ile donanma iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD Donanması, Japonya'nın Yokosuka Donanma Üssünde demirli USS Ronald Reagan uçak gemisinin, 2024 baharında ABD'ye geri döneceğini duyurdu.

Buna göre daha önce Japonya'da görevlendirilen USS George Washington uçak gemisi 2024'ün ikinci yarısında, yeniden Yokosuka'ya dönecek.

USS George Washington 2008-2015 döneminde görev almıştı. Bu, nükleer güçle çalışan bir uçak gemisinin bir Japon limanına ilk konuşlandırılması olmuştu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uçak gemilerinin görev değişikliğine ilişkin, Yokosuka Belediye Başkanı Kamiji Katsuaki'ye bilgi verildiğini açıkladı.
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Belediye Başkanı Kamiji, açıklamasında "Japonya'nın barışı ve bölgesel istikrarı için ABD Donanmasının varlığını sürdürmesinin önemli olduğunu" söyledi.

Yokosuka kenti, başkent Tokyo'nun doğusundaki Kanagawa eyaletinde yer alıyor. Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George Washington nükleer güçle çalışıyor.

ABD'nin bölgeyedeki uçak gemileri, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Güney Kore ordusu iş birliğiyle düzenlenen ortak tatbikatlarda görev alıyor.

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