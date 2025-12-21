Hint Okyanusu'nda dev iş birliği! Zenginliğimizi Türkiye ile paylaşacağız

Aden, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde, her iki taraf için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile balıkçılık alanında hayata geçirilen bu işbirliğinin, "SOMTURK" şirketi üzerinden yürütüleceğini, hem Somali halkının hem de Türk halkının bundan fayda göreceğini dile getiren Aden, anlaşmanın iki ülke arasında kazan-kazan ilkesine dayalı bir ortaklık modeli sunduğunu kaydetti.

DENİZ GÜVENLİĞİ VE YASA DIŞI AVCILIKLA MÜCADELE

Somalili Bakan, "Bu anlaşma kapsamında, Türkiye ile işbirliği içinde Somali'nin deniz kaynaklarının korunmasına yönelik bir boyut da yer alıyor. Bu işbirliği, Somali'nin deniz güvenliğine katkı sağlarken, deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasını da temin edecektir." dedi.

Anlaşma çerçevesinde, Hint Okyanusu'nda ve özellikle Somali kıyılarında görülen yasa dışı, bildirimsiz ve düzensiz avcılıkla mücadele edilmesinin öngörüldüğünü de paylaşan Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Aden, Somali'nin deniz gözetimi ve kara suları üzerindeki denetim kapasitesinin güçlendirilmesinin de anlaşmanın hedefleri arasında yer aldığını, deniz yetki alanlarının, mülkiyetinin ve Hint Okyanusu'ndaki ekonomik imkanların korunmasına yönelik Somali kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

SOMTURK ŞİRKETİ VE LİSANSLAMA MEKANİZMASI SÜRECİ

Türkiye ile Somali ortaklığıyla kurulan SOMTURK şirketinin, balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisans süreçlerini düzenleyeceğini belirten Somalili Bakan, düzenleme yetkisi, lisansların işlenmesi ve nihai onayın ise yetkili merci olarak Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığında olacağını belirtti.

"Bu mekanizma, içerde kurumsal yapıyı güçlendirirken dışarda da süreci geliştirici bir rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulunan Aden, küresel ve yerel ölçekte faaliyet gösteren diğer şirketlerin de lisans başvurularında, bu mekanizma tarafından düzenleneceğini ifade etti.

SOMALİ HALKI, İSTİHDAM VE EKONOMİK KAZANIM ELDE EDECEK

Anlaşmanın stratejik bir ortaklık anlaşması olduğunu tekrarlayan ve bunun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından yeni ufuklar açacağını dile getiren Somalili Bakan, "Bu anlaşma, SOMTURK şirketi üzerinden elde edilecek gelirlerin paylaşılması yoluyla hem Somali halkına hem de Türk halkına yansıyacak, her iki ülkenin de kazanç sağlamasına imkan tanıyacaktır. Özellikle halkın doğrudan faydalanması açısından Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması, Somali halkı için istihdam imkanları sağlayacak." diye konuştu.

Anlaşmanın, Somali balıkçılık sektöründe limanlar, soğuk zincir ve depolama altyapısı ile işleme ve sanayi alanlarının kurulmasına katkı sunacağını belirten Bakan Aden, bunun gençler için yeni istihdam alanları, mesleki eğitim imkânları ve dış ticaretin geliştirilmesi şeklinde olumlu yansımalar doğuracağını kaydetti.

TÜRK BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE İŞBİRLİĞİNİN GELECEĞİ

Somali'nin balıkçılık sektörü bakımından son derece zengin bir kıyı potansiyeline sahip olduğunu ve bu potansiyelin bugüne kadar etkin ve doğru biçimde değerlendirilemediğini ifade eden Somalili Bakan Aden, "Türk balıkçılık sektörünün Somali limanlarına, kara sularına ve Somali denizlerine erişim sağlaması, Türk balıkçılık ekiplerinin bu bölgelerde avlanmasına olanak tanıyacak. Bu sayede, Somali sularında yapılan avcılıktan yararlanan Türk şirketleri aracılığıyla, Türkiye'nin balıkçılık üretimi ve verimliliği önemli ölçüde artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Somali'nin, sahip olduğu doğal zenginliği Türk şirketleriyle paylaşarak devlet olarak kazanç sağlayacağını vurgulayan Aden, bunun iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklık boyutunu güçlendireceğini söyledi.

Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, son yıllarda giderek artan karşılıklı işbirliğinin bu anlaşmayla daha da pekişeceğini sözlerine ekledi.

'STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE HİZMET ANLAŞMASI' 17 ARALIK'TA İMZALANMIŞTI

OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında, balıkçılık sektörüne ilişkin 17 Aralık'ta 'Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması' imzalanmıştı.

OYAK Genel Müdürlüğünde düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katılmıştı.

Anlaşma kapsamında, OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Somali'de SOMTURK Şirketi kurulmuştu. SOMTURK, Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığına destek verecek.

Somali'nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacak anlaşma, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkanı sunacak.

İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK'ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulmasının öngörüldüğü anlaşmayla, balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve elde edilen katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması da hedefleniyor.