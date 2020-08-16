Hint milyarderden çarpıcı aşı yorumu: Dünyanın ilk aşısı değil

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tescillendiğini duyurduğu 'Sputnik-V' isimli koronavirüs aşısına ilişkin, Biocon Limited isimli bir ilaç şirketinin başkanı, ünlü Hint milyarder Kiran Mazumdar-Shaw'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Kiran Mazumdar-Shaw, 'Sputnik-V' isimli aşıdan daha ileri safhalarda koronavirüs aşıları bulunduğunu ve bu aşının dünyanın ilk koronavirüs aşısı olmadığını iddia etti.

Bazı aşı çalışmalarının Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısından daha ileri safhalarda olduğunu ve açıklamaların Sputnik-V'i dünyanın ilk koronavirüs aşısı yapmayacağını ifade eden Mazumdar-Shaw, söz konusu aşının faz 1 ve faz 2 insan demelerine dair veri bulunmadığına dikkat çekerek "Bir aşıyı faz 3 tamamlanmadan piyasaya sürmek Rusya için kabul edilebilir bir şeyse, öyle olsun. Ama bu onu dünyanın ilk koronavirüs aşısı yapmaz." ifadelerini kullandı.