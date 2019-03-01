Hint Bakan tepkilere rağmen İİT toplantısına katıldı

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına BAE'nin davetiyle onur konuğu olarak katıldı.

BAE'nin teşkilat sekreteryası ve üye ülkelere bilgi vermeden kendisini davet ettiği toplantıda konuşan Swaraj, Hindistan'ın BAE başta olmak üzere birçok İİT ülkesiyle stratejik ortaklık, askeri ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Swaraj, "İnsanlığı terörden kurtarmak istiyorsak teröristlere destek veren devletlere, terör kamplarını ortadan kaldırmalarını ve o ülkedeki terör örgütlerine barınma ve finansman desteğini kesmelerini söylemeliyiz." ifadelerini kullandı.

BAE yönetimi, İİT üyesi olmayan Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı bu toplantıya onur konuğu olarak davet etmişti.

BAE'nin bu davet hakkında İİT Sekreteryasını ve üye ülkeleri bilgilendirmemesine tepki gösteren Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hint Bakan'ın bulunduğu toplantıya katılmadı.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.