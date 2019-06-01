Hinduların şiddeti durmuyor! Sığır eti yiyen Müslümanlara işkence yaptılar Müslümanlara karşı baskıyı dünya çapında belgelemek için kurulan ve sosyal medyada yayın yapan bağımsız organizasyon DOAM, sosyal medyadan yeni bir işkence videosu yayımladı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin Bareilly kentinde çekildiği belirtilen görüntüler, Müslümanlara karşı baskıyı dünya çapında belgelemek için kurulan ve sosyal medyada yayın yapan bağımsız organizasyon DOAM tarafından yayınlandı. DOAM'ın Twitter'dan yayınladığı videoda, sığır eti yediği iddia edilen Müslüman işçilerin, Hintliler tarafından acımasızca dövüldüğü ve hakaretler edildiği görülüyor.

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