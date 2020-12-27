  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindular, Keşmir’de seçim intikamı alıyor
Dünya

Hindular, Keşmir’de seçim intikamı alıyor

Geçtiğimiz yıl Keşmir’in özerkliğini kaldırıp gaspa girişen Hindistan bölgedeki zulmünü artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:55:00 -
Hindular, Keşmir’de seçim intikamı alıyor

 Levent Sonat 

Bu hafta başında yapılan “İlçe Kalkınma Konseyi Seçimleri”, iktidardaki Modi liderliğindeki Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) yenilgisiyle sonuçlandıktan sonra Hindu yönetimi, Keşmir’de çok sayıda Müslüman siyasi lideri tutukladı. Bölge siyasetçilerinin ve polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre son birkaç gün içerisinde en az 75 siyasi lider, Hindistan hükümetince tutuklandı. Ayrılık ve özerklik yanlısı birçok liderin yanı sıra, yasaklanan Cemaat-i İslami’nin üyeleri de seçimi kaybetmenin intikamı olarak zindanlara atıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan sosyal medyadan paylaştı... Böyle rezalet görülmedi
Gündem

Savcı Sayan sosyal medyadan paylaştı... Böyle rezalet görülmedi

Yaptığı icraatlar ve projeleriyle büyük takdir toplayan AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, beled..
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!
Gündem

Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, pandemi sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay