Hindular, Keşmir’de seçim intikamı alıyor

Levent Sonat

Bu hafta başında yapılan “İlçe Kalkınma Konseyi Seçimleri”, iktidardaki Modi liderliğindeki Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) yenilgisiyle sonuçlandıktan sonra Hindu yönetimi, Keşmir’de çok sayıda Müslüman siyasi lideri tutukladı. Bölge siyasetçilerinin ve polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre son birkaç gün içerisinde en az 75 siyasi lider, Hindistan hükümetince tutuklandı. Ayrılık ve özerklik yanlısı birçok liderin yanı sıra, yasaklanan Cemaat-i İslami’nin üyeleri de seçimi kaybetmenin intikamı olarak zindanlara atıldı.