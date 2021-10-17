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Dünya Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmalarda 2'si sivil 8 kişi öldü
Dünya

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmalarda 2'si sivil 8 kişi öldü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmalarda 2'si sivil 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 08:10:00 -
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmalarda 2'si sivil 8 kişi öldü

Keşmir'de silahlı çatışma

Keşmir Polisi'nden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesi ve Srinagar kentinde 2 sivile silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırı sonucu göçmen işçi olduğu belirtilen 2 kişinin aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırının faillerine yönelik düzenlenen operasyonda Srinagar ve Pulwama 4 direnişçinin öldürüldüğü vurgulanan açıklamada, Mendhar'da devam bir başka operasyonda ise 2 askerin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca, Cammu Keşmir'de düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle son bir haftada gözaltına alınan kişi sayısının da bini aştığı belirtildi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

 

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