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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden "Keşmir" açıklaması

Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya:- "Bugün Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da 200'den fazla okul yeniden açıldı"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:20
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden "Keşmir" açıklaması

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Keşmir'de hafta sonunda insanların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için telefon hatlarının açıldığını belirterek, "Bugün Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da 200'den fazla okul yeniden açıldı." dedi.

Bhattacharyya, Büyükelçilik'teki basın toplantısında, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bu kararının idari nitelikte olduğunu ve iyi yönetişimi geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Bhattacharyya, Anayasa'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddesinin operasyonel olmayan bazı hükümlerinin kaldırılarak dezavantajlı bölgelere sosyoekonomik adalet sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bhattacharyya, Cammu Keşmir'in yeniden düzenlenmesinin sıra dışı bir olay olmadığına işaret ederek, 1953'ten beri ve en son 2014'te eyaletler ile birlik topraklarının çeşitli şekillerde düzenlendiğini anlattı.

- "Hindistan son kararında birçok ülkeden destek aldı"

Anayasa'nın 370'inci maddesindeki değişikliklerin benzersiz veya sıra dışı olmadığını, Cammu Keşmir eyaletinin Hindistan'a entegrasyon sürecini yansıtan normal bir süreç olduğunu ifade eden Bhattacharyya, şöyle devam etti:

"370'inci maddedeki değişiklikler, Hindistan'ın bir iç meselesidir. Hindistan, hukukun üstünlüğüyle olgun bir demokrasidir. Hindistan son kararında, bazı Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere, birçok ülkeden destek aldı çünkü Hint Birliği'nin laik bir devlet olduğunun farkındalar. Müslümanlara veya diğer topluluklara ait konularla ilgili olan hikayeler geçerli değil."

Bhattacharyya, Keşmir'de kişiler üzerindeki kısıtlamaların düzenli olarak kaldırıldığına, böylece toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Elbette tüm devlet daireleri açık, tüm kamu hizmetleri mevcut ve çok sayıda kişi, bayram kutlamalarını rahatça yaptı. Geçen hafta sonu boyunca insanların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için telefon hatları açıldı. Bugün Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da 200'den fazla okul yeniden açıldı."

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:20
  1. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya
  2. Keşmir
  3. Ladakh Birlik Toprağı

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