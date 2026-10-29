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Dünya Hindistan’ı Arnab Kasırgası vurdu! 15 bin elektrik direği hasar gördü, can kaybı 6’ya yükseldi
Dünya

Hindistan’ı Arnab Kasırgası vurdu! 15 bin elektrik direği hasar gördü, can kaybı 6’ya yükseldi

Yeniakit Publisher
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Hindistan’ı Arnab Kasırgası vurdu! 15 bin elektrik direği hasar gördü, can kaybı 6’ya yükseldi

Hindistan’ın doğu kıyılarını etkisi altına alan Arnab Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor.

Hindistan’ın doğusunu vuran Arnab Kasırgası can kayıplarına ve büyük çaplı hasara neden oldu. Andhra Pradesh eyalet yönetiminden bir yetkili, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldiğini aktardı.

 

Kasırga nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi, onlarca ev hasar gördü. Eyalet Başbakanı Chandrababu Naidu, kasırga nedeniyle en az 15 bin elektrik direğinin hasar gördüğünü belirterek, Konaseema ve Batı Godavari bölgeleri dışında eyaletin büyük bölümünde elektrik arzının yeniden sağlandığı belirtildi.

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