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Dünya Hindistan'dan Maldivler'e 100 milyar dolar kredi
Dünya

Hindistan'dan Maldivler'e 100 milyar dolar kredi

Hindistan, Maldivler’e 100 milyar dolara kadar kredi vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:51:00 -
Hindistan'dan Maldivler'e 100 milyar dolar kredi

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, dört günlük Hindistan ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmede, Hindistan'ın kalkınma projelerini desteklemek amacıyla Maldivler’e 100 milyar dolara kadar kredi sağlayacağı belirtildi.

Liderler, Hindistan tarafından finanse edilen 6,74 kilometre uzunluğundaki başkent Male’yi üç adaya bağlayacak köprünün inşası için Greater Male Connectivity Projesi hakkında görüştü.

İki lider, afet yönetimi ve siber güvenlik gibi konular da dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmak için altı anlaşma imzaladı.

Hindistan Başbakanı Modi, "Hindistan ve Maldivler arasındaki dostluk bağlarında yenilenmiş bir güç var. Yakınlığımız arttı." değerlendirmesini yaptı.

Maldivler Devlet Başkanı Salih de Maldivler'in her zaman Hindistan'ın gerçek dostu olarak kalacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra Modi ve Salih, iki ülke arasındaki dostluk bağının önemine değinerek ülkeler arası barış ve istikrarın hayati önem taşıdığını belirtti.

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