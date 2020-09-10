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Aktüel Hindistan'dan Filistin davasına destek
Aktüel

Hindistan'dan Filistin davasına destek

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sanjay Bhattacharya, bağımsız Filistin devletinin kurulması için siyasi müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu belirtti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:11:44 -
Hindistan'dan Filistin davasına destek

RAMALLAH (AA) - Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sanjay Bhattacharya, ülkesinin Filistin davasına destek verdiğini belirterek, bağımsız Filistin devletinin kurulması için siyasi müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu ifade etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Emel Cadu ile Hindistanlı mevkidaşı Sanjay Bhattacharya, video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Hindistan'ın Filistin'i desteklediğini, iki halk arasındaki ilişkilerin güçlenmesini istediğini ve Hindistan'ın Filistin davasına yönelik desteğinin değişmez olduğunu ifade eden Bhattacharya, bağımsız Filistin devletinin kurulması için İsrail-Filistin arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını umduğunu dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Cadu ise Filistin'in, dost halk ve hükümetlerin verdiği destekle silahlanarak başta İsrail'in ilhak planı olmak üzere tüm siyasi meydan okumaların karşısında durabileceğini kaydetti.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını reddettiklerini belirten Cadu, getirilecek herhangi bir çözümün uluslararası kararlar ve iki devletli çözüm temelinde olması gerektiğini vurguladı.

İkili, görüşmede ayrıca çeşitli alanlarda Hindistan-Filistin ilişkilerini geliştirme yollarını ve Hindistan'ın finanse ettiği Filistin'deki kalkınma projelerini ele aldı.

Hindistan, Filistin'in 1988'de ilan ettiği bağımsızlığı tanıyan ülkeler arasında yer almıştı.


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