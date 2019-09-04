Hindistan'dan Cammu Keşmirli belediye başkanına ev hapsi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın kontrolündeki ihtilaflı Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinigar'ın Belediye Başkanı Cüneyt Azim Mattu'nun tedavi için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ev hapsine alındığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, tedavi için Yeni Delhi'de bulunan ve Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran ve bölgeyi merkeze bağlı iki Birlik Toprağı'na ayıran anayasa değişikliğinin ardından "ihtiyati tedbirler" kapsamında seyahat yasağı getirdiği Keşmirli siyasetçi, Hint medyasında konuyla ilgili yaptığı eleştiriler sonrası ev hapsine alındı.

Mattu, Hint televizyonu NDTV'ye verdiği mülakatta, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını ve Hint yönetiminin karar sonrası tepkileri önlemek amacıyla bölgedeki yerel siyasi partilerin temsilcilerini gözaltına almasını ve asayiş önlemlerini artırmasını eleştirmişti.

Cammu ve Keşmir Halk Konferansı (JKPC) üyesi Mattu, "Keşmir'de siyasi aktivistler yıllardır ana akım siyaset çizgisini sürdürmek adına terörist unsurların baskı ve tehditlerine göğüs geriyorlar. Oysa şimdi onlar hükümet eliye yürütülen bir sürek avına maruz kalıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mattu, Hint yönetiminin bölgede iletişim hatlarını keserek uyguladığı karartma nedeniyle Keşmirli ailelerin birbirleriyle irtibat kuramadıklarına dikkati çekerek, "Karartma nedeniyle bölgede ne yaşandığını tam olarak bilemiyoruz. Sahadaki durumun normal olmaktan çok uzak olduğunu tahmin etmek güç değil. Oyda medya ve yönetim, tamamıyla operasyonel koşulların hüküm sürdüğü bir ortamı 'normal' diye tanımlamakta beis görmüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, yaptığı değişiklikle Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmış oldu.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.