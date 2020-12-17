  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'dan Bangladeş'e ihracat için limanlarını kullanması teklifi
Aktüel

Hindistan'dan Bangladeş'e ihracat için limanlarını kullanması teklifi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:29:22 -
Hindistan'dan Bangladeş'e ihracat için limanlarını kullanması teklifi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Bangladeş'e diğer ülkelere yapacağı ihracat için limanlarını kullanmasını teklif ettiği bildirildi.

"The Daily Star" gazetesinin haberine göre, Hint tarafı, limanlarının kullanılması önerisini Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki çevrim içi zirvede yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Smita Pant, Bangladeş'e diğer ülkelere yapacağı ihracat için limanlarını kullanabilecekleri önerisinde bulunduklarını doğruladı.

Pant, Hindistan'ın ikili savunma iş birliğinin parçası olarak Bangladeş'e 18 adet 120 mm'lik havan topu verdiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemine değinen Pant, bu iş birliğinin önemli bileşenlerinden birinin savunma personelinin eğitimi olduğunu kaydetti.

Pant, Hindistan ile Bangladeş arasındaki ortak gemi inşa projesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Pant, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarik edilmesinde Bangladeş'e öncelik tanınacağının altını çizdi.

Bangladeş, Hindistan Serum Enstitüsü ile 30 milyon dozluk Kovid-19 aşısı sözleşmesi imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı
Siyaset

Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı

HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara dahil olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu kar..
Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi
Siyaset

Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi

Her yılın sonunda geleneksel olarak düzenlenen "Yıl sonu basın toplantısında" gazetecilerin sorularını yanıtlanan Rusya Devlet Başkanı Vladi..
Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başh..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay