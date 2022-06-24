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Dünya Hindistan'daki sellerde son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Hindistan'daki sellerde son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 23:11:00 -
Hindistan'daki sellerde son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yerel afet yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyalette nisandan beri 3 bin 510 köyde 3,3 milyondan fazla insanın etkilendiği sel ve heyelanlar nedeniyle toplam can kaybı bugün itibarıyla 117'ye çıktı.

Açıklamada, sadece son 24 saatte eyalette 10 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, sele ilişkin durumu havadan haritalamak ve erişilemeyecek alanlara yardım malzemeleri göndermek için Cachar bölgesine iki insansız hava aracının konuşlandırıldığını açıkladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Yorumlar

Kadayıfçı Rıfkı

100 kat hızlı yağsa hindistan asyadan kopup afrikaya, eskiden olduğu yere geri döner belki. Ya da bu putperestlere yağan yağmur saharaya yağsa, bunlara da kuru hava gelse iyi olurdu. Yazık budistler her gün selden telef oluyor. 50 mm yağmur yeter bunlara.
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