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Dünya Hindistan'daki heyelanda 4 kişi öldü
Dünya

Hindistan'daki heyelanda 4 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati kentinde aşırı yağışların neden olduğu heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:18:00 -
Hindistan'daki heyelanda 4 kişi öldü

Hint basınında yer alan haberlere göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, Guwahati'de önceki gece başlayan yağışların, sellerin yanı sıra kentin en az 5 bölgesinde toprak kaymalarına yol açtığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Guwahati'nin yüksek kesimlerindeki 366 noktada toprak kayması olduğu ifade edildi.

Guwahati'nin Boragaon bölgesinde meydana gelen heyelanda bir evin toprak altında kaldığı kaydedilen açıklamada, evde bulunan 4 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle, ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelerde nisandan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde insanların dizlerini aşan su seviyesinde yollarda ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) yağışların süreceği açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletleri için kırmızı, Arunaçal Pradeş eyaleti için de turuncu alarm uyarısında bulunuldu ve riskin 17 Haziran'a kadar süreceği belirtildi.

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