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Dünya Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü
Dünya

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 07:18:00 -
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi öldü

Manila Times'ın haberine göre, Bihar eyaletinde aşırı yağışların ardından birkaç bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken bunlardan 6'sının tarlada çalışan işçiler olduğu belirtildi.

Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, olaydan dolayı üzüntüsünü ifade ederken hayatını kaybedenlerin ailelerine 5'er bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri, 5 gün boyunca ülkenin kuzeydoğusunda olumsuz hava koşullarını etkili olacağı uyarısında bulundu.

Hindistan'da muson yağmurlarının görüldüğü dönemlerde yıldırım düşmesi kaynaklı can kayıpları yaşanırken Bihar eyaletinde, haziran ve temmuzda da bu sebeple en az 60 kişi ölmüştü.

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