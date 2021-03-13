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Dünya Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğa saldırı!
Dünya

Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğa saldırı!

Hindistan’da, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuk, Hindu bir adamın saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 19:13:00 -
Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğa saldırı!

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuğun, bir Hindu adamın saldırısına uğradığı bildirildi.

Hindu adamın çocuğu dövdüğü anların sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası yetkililer, saldırganın tutuklandığını duyurdu.

Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli adamın, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıktı.

Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi’ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttur Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad’ta yaşandı.

Hindistan’da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan Narendra Modi’nin iktidara geldiği 2014'ten beri artış gösterdiği biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre, son bir senede, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi ise yaralandı.

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Yorumlar

lütfü

Allah Hinduların tuzaklarını kendi başlarına çevirsin
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Putsavar

bunlarda asyanin kemalist putperestleri
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