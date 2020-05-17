Hindistan’da sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Hindistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Korona virüs salgını ile zor günler geçiren Hindistan’da salgına karşı alınan tedbirlerin süresi uzatıldı. Hindistan İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 2 hafta daha uzatılarak, 31 Mayıs tarihine kadar uygulanmasına karar verildiği duyuruldu. Yetkililer, merkezi hükümetin 31 Mayıs’tan sonra bazı tedbirleri gevşetmek istediğini ifade etti. Merkezi hükümetin 31 Mayıs’tan itibaren toplu taşımayı faaliyete sokması, restoran ve alışveriş merkezlerini yeniden açması bekleniyor.

Öte yandan Hindistan’da 24 Mart tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanırken, toplam korona virüs vaka sayısı 92 bin 239’a, can kaybı ise 2 bin 911’e ulaştı.