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Dünya Hindistan'da şok eden manzara! Korona hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor
Dünya

Hindistan'da şok eden manzara! Korona hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor

Hindistan'da kaydedilen bir görüntü ülkedeki içler acısı durumu gözler önüne serdi. Madhya Pradesh eyaletinde hastanelerde boş yatak ve oksijen tüpü bulamayan koronavirüs hastaları, portakal bahçelerinde tedavi görmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:35:00 -
Hindistan'da şok eden manzara! Korona hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan’da insani kriz sürüyor.

Madhya Pradesh eyaletinin Agar Malwa bölgesinde yer alan Susner kasabasında hastanelerde yer bulamayan korona virüs hastaları portakal bahçelerinde tedavi edilmeye başlandı.

Ana yoldan 200 metre uzaklıktaki alanda yere serilen çarşafların ve kartonların üzerine yatırılan hastalar, portakal ağaçlarının dallarına asılan serumlarla, oksijen, ilaç ve herhangi bir elektronik cihaz olmaksızın sağlığına kavuşmaya çalışıyor.

Civardaki 10 köyden çok sayıda kişi tedavi olabilmek için bölgeye gelirken, hastaların maske takmadığı ve sosyal mesafenin de korunmadığı görüldü.

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