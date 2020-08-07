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Aktüel

Hindistan'da şiddetli yağış: 5 ölü

Afetin etkili olduğu bölgede 80'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:20:34 -
Hindistan'da şiddetli yağış: 5 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, eyaletin İdukki bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle günün erken saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afetin etkili olduğu bölgede 80'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken, bu kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afette, 10 kişi kurtarılırken yaklaşık 2 bin kişi de evlerinden tahliye edilip acil yardım kamplarına yerleştirildi.






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