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Dünya Hindistan'da salgın paniği! Binlerce hastanın gözü çıkarıldı!
Dünya

Hindistan'da salgın paniği! Binlerce hastanın gözü çıkarıldı!

Koronavirüs nedeniyle binlerin hayatını kaybettiği Hindistan'da, şimdi de kara mantar salgını endişeye neden oldu. Hastalığa yakalanan binlerce kişinin, hastalık beynine ulaşmasın diye gözleri çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 07:43:00 - 2021-05-24 07:46:21
Hindistan'da salgın paniği! Binlerce hastanın gözü çıkarıldı!

Hindistan, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 8.800'den vaka görüldüğünü duyurdu.

Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.

Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Covid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görüldü.

Doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.

BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, Covid-19 hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti.

Kara mantar salgınının koronavirüs enfeksiyonu ile baş etmeye çalışan hastaneler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğu bildirildi.

Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için hastalara özel koğuşlar oluşturuluyor.

Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti.

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