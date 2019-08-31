0553 313 94 23

Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı

Maharaştra eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:38
Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Dhule bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

FABRİKADA 100 KİŞİ VARDI

Yaşana patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu fabrikada çalışan 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısını doğrularken patlamanın yaşandığı anda fabrikada en az 100 kişinin bulunduğunu belirtti.

BÖLGE TAMAMEN DUMANLA KAPLANDI

Görgü tanıkları ise patlamanın çevredeki evlerde çok şiddetli şekilde hissedildiğini söyleyerek, patlama sonrası bölgenin dumanlarla kaplandığını aktardı.  

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Ölü sayısının artma ihtimali de çevredekileri tedirgin ediyor. Konuya ilişkin itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:38
  1. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sekmen’den yatırımlara yerinde inceleme
    1. Sekmen’den yatırımlara yerinde inceleme
    2. Başkan Sekmen, Tekirdağlılarla buluştu
    3. Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme..
    4. Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    5. Kamu Başdenetçisi Malkoç Bulgaristan'da
    6. Sivasspor, Gaziantep maçı..
    7. Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58..
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. Yunanistan karar verdi! Türkiye'ye..
    10. 9. Transanatolia Rally Raid yarışı..
    11. Safranbolu’da Bisiklet Festivali’ne..
    12. Balıkesir'de "av sezonu"na dualarla..
    13. Afrin'de Türkiye'ye teşekkür
    14. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları,..
    15. Belçika'da pole pozisyonu Charles..
    16. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4..
    17. Tekirdağ’da hafriyat kamyonu devrildi:..
    18. İspanya, Tunus'u farklı yendi
    19. Porto hocasından Aboubakar yanıtı!
    20. Yemen'in güneyinde iç savaş..
    21. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    22. Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına..
    23. Sultanbeyli'de cinayet
    24. ’Vasiyet’ ilk kez Safranbolu’da açık..
    25. İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata..
    26. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    27. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    28. Rüzgar, EDS direğini devirdi
    29. Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık..
    30. WAKO Gençler Avrupa Kick Boks..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı