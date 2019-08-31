Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı
Maharaştra eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:38
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Dhule bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.
FABRİKADA 100 KİŞİ VARDI
Yaşana patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu fabrikada çalışan 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısını doğrularken patlamanın yaşandığı anda fabrikada en az 100 kişinin bulunduğunu belirtti.
BÖLGE TAMAMEN DUMANLA KAPLANDI
Görgü tanıkları ise patlamanın çevredeki evlerde çok şiddetli şekilde hissedildiğini söyleyerek, patlama sonrası bölgenin dumanlarla kaplandığını aktardı.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Ölü sayısının artma ihtimali de çevredekileri tedirgin ediyor. Konuya ilişkin itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
YORUM YAZ