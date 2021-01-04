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Aktüel Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelan nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı
Aktüel

Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelan nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:40:55 -
Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelan nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde otoyolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Ülke basınındaki habere göre, Kinnaur bölgesinde Kinnaur-Kaza otoyolunda toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, otoyoldaki heyelan nedeniyle araçlarında bulunan yüzlerce kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

Ekiplerin otoyoldaki taş ve kayalıkları temizlemeye başladığı ifade edildi.


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