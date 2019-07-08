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Hindistan'da otobüs kazası: En az 29 ölü 18 yaralı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 29 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:49
Hindistan'da otobüs kazası: En az 29 ölü 18 yaralı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş’in Lucknow kentinden başkent Yeni Delhi’ye hareket eden ve yaklaşık 50 kişiyi taşıyan otobüs, sürücüsünün Agra yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre yükseklikten kanala düştü.

Kazada 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında 1,5 yaşında bir bebek ve 15 yaşında bir genç kızın bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, kazanın şoförün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini dile getirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazayla ilgili üzgün olduğunu belirtirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Modi, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Hindistan, dünyada karayollarının en tehlikeli olduğu ülkelerden biri

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath ise kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için önlem alındığını ifade etti.

Bu arada, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) tazminat verileceği açıklandı.

Hindistan, dünyada karayollarının en tehlikeli olduğu ülkelerden birisi olarak biliniyor. 2017 yılında, yaklaşık 465 bin kaza sonucu, 148 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:49
  1. Twitter
  2. Hindistan
  3. Yeni Delhi
  4. Uttar Pradeş
  5. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  6. Modi

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