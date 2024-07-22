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Dünya Hindistan'da Nipah Virüsü alarmı! İlk ölüm gerçekleşti
Dünya

Hindistan'da Nipah Virüsü alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2024-07-22 13:24:00 - 2024-07-22 13:28:52
Hindistan'da Nipah Virüsü alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Hindistan, Kerala'da Nipah virüsünden ölen çocuğun ardından alarma geçti.

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun Nipah virüsünden ölmesinin ardından bir uyarı yayınladı.

Kerala Eyaleti'nin sağlık bakanına göre, hastalığa yakalanma açısından yüksek risk kategorisinde 60 kişinin daha olduğu belirlendi.Kerala Sağlık Bakanı Veena George, çocuğun Pandikkad kasabasından olduğunu ve onunla temas edenlerin izole edilip test edildiğini söyledi.Bölgedeki halkın toplu alanlarda maske takması ve hastanelerde ziyaret edilmemesi gibi önlemler alınması istendi.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre Nipah virüsü enfeksiyonu, domuz ve meyve yarasası gibi hayvanlardan insanlara bulaşan "zoonotik bir hastalıktır".
Ayrıca kontamine yiyecekler ve enfekte bir kişiyle temas yoluyla da bulaşabilir.

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