Hindistan’da Müslüman dramı bitmiyor

Al Jazeera’nın haberine göre, BJP’nin tehcir çalışmaları sonrası bölgede insanlık dramı yaşanıyor. Polis müdahalesiyle evlerinden çıkarılan 1300 aile, derme çatma çadırlarda ve tenekeden yapılmış sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.



Öte yandan, eyaletteki Müslümanların tahliyesi, Hindu milliyetçisi BJP iktidarının Müslümanları hedef alan bir başka uygulaması olarak görülüyor. Assam’da 12 milyon nüfusa sahip Müslümanlar, bölge hükümeti tarafından “saldırganlar”, “davetsiz misafirler”, “işgalciler” ve “yasadışı göçmenler” olarak niteleniyor. Irkçı Hinduların da saldırılarına maruz kalan Müslümanlardan şimdiye dek en az 3’ü öldü, 12’si yaralandı.