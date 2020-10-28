  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan'da maymun kararı! 'Öldürebilirsiniz'
Dünya

Hindistan'da maymun kararı! 'Öldürebilirsiniz'

Zaman zaman Çin’le savaşın eşiğine gelen Hindistan’da koronavirüs vakalarından sonra yeni olay patladı. Hükümet maymunlar için tepki çeken karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:50:00 -
Hindistan'da maymun kararı! 'Öldürebilirsiniz'

73 yıldır çözülemeyen Keşmir meselesi yüzünden Pakistan’la karşı karşıya gelen Hindistan’da bir olay patlak verdi.

Dünyada sınırda en çok gerilim yaşayan ülkelerden biri olan Hindistan’da hükümet maymunlarla ilgili tepki çeken karara imza attı.

Çin’le zaman zaman sınırda çatışma yaşayan Hindistan’ın Kovid-19 sürecinde aldığı ‘maymunları öldürebilirsiniz’ kararı dünyada yankı uyandırdı.

Dünyada ABD’nin ardından en çok koronavirüs vakasına ev sahipliği yapan Hindistan’da, salgın yalnızca insanları vurmadı. Ülkede uygulanan ulusal karantina nedeniyle aç kalan makak maymunların yiyecek ve su bulma umuduyla şehir dışına gittiği belirtildi.

Saldırdılar

Öte yandan, ülkede ulusal karantina 25 Mayıs’ta sonlandırıldı, ancak zaman zaman yerel kısıtlamalar ilan ediliyor. Karantina önlemlerinin hafiflediği Hindistan’ın tarihi şehri Shimla'da ise insanların sokağa çıkmasıyla birlikte şehrin maymunların istilasına uğradığı belirtildi.

Makak maymunlarının saldırısına uğrayanlardan biri olan Nand Lal, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Geçen ay bir grup maymunun arasından geçiyordum. Aniden erkek bir makak bana saldırdı, diğer üç maymun da ona eşlik etti. Yüzümde çizikler oluştu ve bir tanesi sırtımı ısırdı. Saldırıdan sonra kuduz aşısı yaptırdım. Elimde, şans eseri bir sopa taşıyordum onları bu şekilde kaçırdım “ ifadelerini kullanarak, şehirdeki maymunların tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti
Korona Virüs

Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti

İspanya'da yürütülen bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde D vitamini eksikliği olduğu belirlendi.

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay