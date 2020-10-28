Hindistan'da maymun kararı! 'Öldürebilirsiniz'

73 yıldır çözülemeyen Keşmir meselesi yüzünden Pakistan’la karşı karşıya gelen Hindistan’da bir olay patlak verdi.

Dünyada sınırda en çok gerilim yaşayan ülkelerden biri olan Hindistan’da hükümet maymunlarla ilgili tepki çeken karara imza attı.

Çin’le zaman zaman sınırda çatışma yaşayan Hindistan’ın Kovid-19 sürecinde aldığı ‘maymunları öldürebilirsiniz’ kararı dünyada yankı uyandırdı.

Dünyada ABD’nin ardından en çok koronavirüs vakasına ev sahipliği yapan Hindistan’da, salgın yalnızca insanları vurmadı. Ülkede uygulanan ulusal karantina nedeniyle aç kalan makak maymunların yiyecek ve su bulma umuduyla şehir dışına gittiği belirtildi.

Saldırdılar

Öte yandan, ülkede ulusal karantina 25 Mayıs’ta sonlandırıldı, ancak zaman zaman yerel kısıtlamalar ilan ediliyor. Karantina önlemlerinin hafiflediği Hindistan’ın tarihi şehri Shimla'da ise insanların sokağa çıkmasıyla birlikte şehrin maymunların istilasına uğradığı belirtildi.

Makak maymunlarının saldırısına uğrayanlardan biri olan Nand Lal, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Geçen ay bir grup maymunun arasından geçiyordum. Aniden erkek bir makak bana saldırdı, diğer üç maymun da ona eşlik etti. Yüzümde çizikler oluştu ve bir tanesi sırtımı ısırdı. Saldırıdan sonra kuduz aşısı yaptırdım. Elimde, şans eseri bir sopa taşıyordum onları bu şekilde kaçırdım “ ifadelerini kullanarak, şehirdeki maymunların tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.