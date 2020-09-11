Hindistan'da mayısta 6,4 milyon Kovid-19 vakasının bulunduğu tahmin ediliyor

YENİ DELHİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu aşan Hindistan’da yapılan son araştırmada, ülkede mayıs ayında 6,4 milyon Kovid-19 vakasının olduğu tahmininde bulunuldu.

Hint Tıbbi Araştırma Dergisi'nde, 11 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yürütülen ve 28 bin kişiyi kapsayan kan tahlili araştırması yayımlandı.

Araştırmada, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 0,73’ünde Kovid-19'a karşı üretilen immünoglobülin G (IgG) antikorları bulunduğu saptanırken, bu sonuçlardan hareketle mayıs başlarında, 6 milyon 468 bin 388 kişinin Kovid-19 taşıdığının tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan, Hindistan'daki resmi vaka sayıları, mayıs ayı ortalarında 100 binin altında kaydedilmişti.

Araştırmada, ülkedeki birçok bölgede düşük yaygınlık görüldüğü ve bu durumun, Hindistan’ın salgının henüz erken safhalarında olduğu anlamına geldiği vurgulandı.

Nüfusun çoğunun hala virüse karşı duyarlı olduğuna dikkat çekildiği araştırmada, kamu sağlığı stratejisinin kaçınılmaz vaka artışları karşısında bir plana gereksinim duyduğuna işaret edildi.

- Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyonu aştı

Araştırma, Hindistan’da günlük vaka sayılarının 95 binin üzerinde seyrettiği bir dönemde yayımlandı.

Dün, bir günde 95 bin 735, bugünse 96 bin 551 vaka görülen ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 bin 271’e ulaştı.

Hindistan’daki toplam Kovid-19 vaka sayısı ise 4 milyon 565 bini geçti.

Uzmanlar, eylül sonuna değin Hindistan’ın dünyada en çok vaka görülen ABD’yi geçeceği öngörüsünde bulunuyor.