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Aktüel Hindistan'da Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 7 ölü
Aktüel

Hindistan'da Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:42:48 -
Hindistan'da Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 7 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan’ın Odişa eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 5 isyancı ile 2 Hint Özel Kuvvetler komandosu öldü.

The Indian Express gazetesindeki habere göre, eyaletin Kalahandi bölgesinde ormanlık alanda güvenlik kuvvetleriyle Maocular arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 komando ile aralarında bir kadının da bulunduğu 5 Maocu isyancı öldü.

Çatisgarh eyaletinde 22 Mart'ta Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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