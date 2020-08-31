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Aktüel Hindistan'da kürtaj nedeniyle 2030'a kadar kız bebek nüfusu 4,5 milyon daha az olabilir
Aktüel

Hindistan'da kürtaj nedeniyle 2030'a kadar kız bebek nüfusu 4,5 milyon daha az olabilir

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:29:18 -
Hindistan'da kürtaj nedeniyle 2030'a kadar kız bebek nüfusu 4,5 milyon daha az olabilir

ANKARA (AA) - Hindistan'da cinsiyete göre kürtaj nedeniyle 2030'a kadar kız bebek nüfusunun yaklaşık 4,5 milyon daha az olabileceği saptandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) ve Fransa'daki Paris Üniversitesinden araştırmacılar, 1970'lerden bu yana Hindistan'da doğumdaki cinsiyet oranında çok büyük dengesizlik olduğunu belirtti.

"Plos One" dergisinde yayımlanan çalışmada ülkenin birçok eyaletinde erkek çocuk doğum oranının kız bebeklere göre çok daha fazla olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, Hindistan'da erkek çocuk isteyen ailelerin kız bebeklerini doğumdan önce kürtaj yoluyla aldırması nedeniyle 2025'e kadar yılda ortalama 469 bin, 2026-2030 arasında yılda ortalama 519 bin daha az kız bebek dünyaya gelebileceği sonucuna ulaştı.

Çalışmada ülkede cinsiyete göre kürtaj nedeniyle 2030'a kadar kız bebek nüfusunun yaklaşık 4,5 milyon daha az olabileceği belirlendi.

Hindistan'da erkek çocuk dünyaya getirmek aileler için gurur verici bir durum olarak görülüyor.

Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan aileler kız çocuğunu yük olarak görüyor. Hint geleneklerine göre, düğün masrafları kızın ailesi tarafından karşılanıyor.

Hindistan’da cinsiyet nedeniyle kürtaj yapılması 1994 yılında yasaklanırken ailelerin erkek çocuklarını emekçi, çalışan kız çocuklarını ise "borç" olarak görmesi nedeniyle bu uygulama belirli bölgelerde yaygın şekilde devam ediyor.


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