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Aktüel

Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:05:11 -
Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 8 kişi öldü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü.

NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Ahmedabad şehrindeki Shrey Hastanesinde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Yetkililer yangının çıkmasının ardından 45 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini, 3'ü kadın 8 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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