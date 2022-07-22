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Dünya Hindistan'da Kirli 'Kutsal' Suyu İçen Başbakan Hastaneye Kaldırıldı
Dünya

Hindistan'da Kirli 'Kutsal' Suyu İçen Başbakan Hastaneye Kaldırıldı

Kameralar karşısında şov yapmak isteyen Hindistan Pencap Eyaleti Başbakanı temiz su diye içtiği sudan zehirlendi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 10:57:00 - 2022-07-22 11:00:18

Hindistan'da Pencap eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, Sultanpur şehrine ziyaretinde Lodhi kasabasında "kutsal" olarak kabul edilen sudan içti.

Kirli olan sözde kutsal suyu temiz olduğunu kanıtlamak için içen Pencap Başbakanı Bhagwant Mann'ın bunun ardından dayanılmaz bir karın ağrısı şikayetiyle Salı gecesi Yeni Delhi'de özel bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi. 

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